Раллийную LADA Vesta Rally Sprint оснастят форсированным двигателем

Компания «Автопродукт» продолжает активно работать над раллийной модификацией LADA Vesta под названием Rally Sprint. Между тем в интернете появились свежие подробности о грядущей новинке.

Недавно стало известно, что LADA Vesta Rally Sprint будет приводиться в движение 1,6-литровым мотором, форсированным до 150 лошадиных сил. Скорее всего, доработкой двигателя займётся сторонняя компания, специализирующаяся на создании «заряженных» модификаций российских машин.

Впервые LADA Vesta Rally Sprint, ключевым отличием которой стала модернизированная подвеска, продемонстрировали осенью нынешнего года на автокроссе «Серебряная Ладья». Так, на автомобиле было решено использовать треугольные рычаги и однотрубные амортизаторы, чтобы адаптировать его для участия в ралли на короткие дистанции.

Позднее стало известно, что модель получит независимую заднюю подвеску. Одновременно с этим в сети опубликовали рендеры «раллийной» версии LADA Vesta с новым обвесом. Спустя несколько дней стало известно, что дизайн автомобиля будет полностью соответствовать рендерным изображениям. Созданием пластикового обвеса занимается фирма ArtForm. К настоящему моменту специалисты создали пластилиновые заготовки заднего спойлера, накладок на пороги и колёсные арки.