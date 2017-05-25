На Кубани за 2017 год вручили автомобили 50 пострадавшим на производстве

Жителям Краснодарского края, получившим увечья на производстве, в понедельник, 25 декабря, представители регионального отделения Фонда социального страхования России передали ключи от машин LADA. Примечательно, что автомобили дооснастили в соответствии с характером травм пострадавших.

Многие пострадавшие на производстве передвигаются на инвалидных колясках или с помощью костылей, в связи с чем им нужен личный автомобиль. Для более комфортного управления в переданных машинах предусмотрены автоматическая трансмиссия, гидроусилитель руля, кондиционер и электрические стеклоподъёмники. Цвет, в который окрашены транспортные средства, также был выбран неслучайно. Серебристые автомобили будут меньше греться в жару.

Фонд социального страхования через пять лет отремонтирует машины или даже заменит их на новые за своё счёт. В общей сложности за уходящий год автомобили получили более 50 человек, пострадавших на работе. Отметим, что кубанцам, получившим производственные травмы, выдают авто с 2001 года.