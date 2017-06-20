Минпромторг РФ просубсидирует выпуск автомобилей на сжиженном топливе

Как и компании, осуществляющие выпуск авто на компримированном природном газе, производители машин на сжиженном газе могут рассчитывать на субсидии в будущем году. Об этом заявил Денис Мантуров, министр промышленности и торговли.

К настоящему моменту российские власти уже утвердили поправки в программу субсидирования газомоторного транспорта. Как сообщил министр, общий размер субсидии в 2018 году останется на уровне в 2,5 млрд рублей. Однако к концу следующего года на программу может потребоваться дополнительное финансирование.

Льготы позволяют компаниям давать покупателям скидку с последующим возмещение средств автозаводам. К 2030 году на жидкий газ должно приходиться 33% от российского авторынка.

«Субсидии на автомобили на СПГ и на КПГ будут в одной программе, у потребителя будет выбор, какой транспорт взять с субсидией», – подчеркнул Денис Мантуров.

Стоит напомнить, что правительство РФ поддерживает продажи газомоторных автомобилей последние три года. Производителям возмещают до 30% от стоимости проданных машин. Соответствующая программа помогла увеличить продажи авто на КПГ, в то время как транспорт на сжиженном газе до сих пор не субсидировали. Это объясняется малым количеством заправок с СПГ и недостаточно широкой линейкой таких моделей.