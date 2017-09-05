Cadillac повысит цены на автомобили в России с 1 января

Представители американской компании Cadillac заявили о намерении пересмотреть ценники своих автомобилей на российском авторынке. Как информирует пресс-служба бренда, такие машины подорожают на 6-8% с начала следующего года.

Стоимость кроссовера Cadillac XT5 в России с 1 января 2018 года в среднем увеличится на 300 000 рублей. В свою очередь внедорожник Escalade прибавит в цене на 400 000 рублей. Отмечается, что наряду с повышением ценников автопроизводитель продолжит предлагать российским автолюбителям специальные условия на покупку автомобилей до конца текущего месяца. Предновогодняя акция распространяется на всю модельную линейку Cadillac.

В частности, при использовании программы Trade-in выгода для клиента составит до 300 000 рублей, а скидка по КАСКО может достигать 150 000 рублей. Кроме того, особая кредитная ставка стартует от 6,75%.

Напомним, что ранее о планах поднять цены на свои автомобили с 1 января сообщил немецкий BMW. Стоимость самой доступной модели марки 1-Series будет начинаться от 1 550 000 рублей. Также станут дороже купе 2-Series, седан 3-Series и кроссоверы X1, X3 и X6.