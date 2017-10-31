В Москве дорожные заторы выросли до 10 баллов

В соответствии с данными, опубликованными интернет-службой «Яндекс.Пробки», автомобильные пробки в российской столицы по состоянию на 17:00 25 декабря 2017 года достигли 10 баллов.

Заторы появились как с внутренней, так и с внешней стороны МКАД. Наиболее минимальная скорость автомобильного потока сервис зафиксировал на Третьем транспортном кольце. По нему авто передвигаются со скоростью не больше 7 км/ч. А вот по центральным автодорогам мегаполиса заторы наблюдаются на Садовом и Бульварном кольцах, а также перегружены Большой и Малые Каменные мосты.

Загружены дороги на улицах Большая Ордынка, Большая Полянка, Пречистинская, Пятницкая и других. Еще очень тяжело проехать по всем вылетным автомагистралям Москвы. Недавно тоже фиксировалась аналогичное положение на магистралях столицы. 21 декабря 2017 года город попал в автотранспортный коллапс.