Каждый второй автомобиль Hyundai в 2017 году продан в кредит

Представители корейской машиностроительной компании Hyundai рассказали о том, сколько авто марки реализовали в кредит. Сообщается, что в текущем году Hyundai продала через кредитные программы каждую вторую машину.

Отмечается, что за весь нынешний год россияне купили 159 000 авто в кредит, что на 10% выше результатов годичной давности. Причиной роста продаж выступает эффективное использование большого числа акций.

Наиболее востребованной программой среди покупателей считается схема «Старт», благодаря которой можно осуществлять покупки на выгодных условиях с низким первоначальным взносом. Этот продукт популярен у 40% российских автолюбителей. Кроме этого, действует кредитная программа H-Promise, согласно которой подержанный автомобиль Hyundai можно купить с использованием особых условий оформления займа в дилерской сети бренда.