Ноябрьские продажи подержанных автомобилей KIA в РФ выросли на 7%

Российские дилеры корейской автомобилестроительной компании KIA, в ходе реализации проекта «KIA Уверен», в ноябре 2017 года продали 453 подержанных автомобилей. Это на 7% больше результатов аналогичного периода прошлого года.

Отмечается, что на протяжении 11 месяцев нынешнего года продано 4 444 авто KIA с пробегом (+106%). Об этом стало известно со слов представителей российского представительства KIA. В ноябре список участников программы «KIA Уверен» пополнился двумя новыми автоцентрами. Отныне их количество достигло 60.

По программе «KIA Уверен» имеют право продаваться только машин в возрасте 4 лет и с пробегом 120 000 км. Чтобы стать участником проекта, автомобиль должен быть легальным образом ввезен в страну, первый раз продан через сеть дилеров KIA, получить прозрачную историю с соответствующими отметками в сервисной книжке о ТО. Для того, чтобы участвовать машина должна пройти полное диагностическое обслуживание, не иметь ДТП. Помимо того, необходимо предъявить паспорт транспортного средства.