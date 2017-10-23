Премиальный кроссовер DS 6 приехал к дилерам

Новый кроссовер DS 6, созданный альянсом PSA Group получили дилерские центры. Представленная машина ориентирована на китайский авторынок.

Новинку снабдили переделанными бамперами, иными фарами головного света, светодиодными задними осветителями, панорамным верхом, выполненным из стекла, 18-дюймовыми колесными дисками из легкосплавного материала. Кроме того авто получило горизонтальные секции ходовых LED-огней.

В салоне нового DS 6 появился современный мультимедийный центр с 8-дюймовым тачскрином и новым блоком управления климат-контроля. Отделка интерьера представлена более качественными отделочными материалами. В функциональном перечне кроссовера значится адаптивный круиз-контроль с опцией экстренного торможения.

В моторном отсеке DS 6 расположились 1,;- и 1,6-литровые турбоагрегаты с отдачей 167 и 204 л.с. Они функционируют в тандеме с6-скоростной АКПП с передним приводом. За базовый вариант исполнения кроссовера выложат 206 900 юаней.