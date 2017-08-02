Финны испытали автопилот Martti на дорогах покрытых снегом

В Финляндии вывели на дорожные тесты самопилотируемый Martti, который разработал научно-исследовательский центр VTT. По словам Digitaltrends, система автопилота была разработана специально для дорог покрытых снегом.

Систему автопилота Martti установили на внедорожник Volkswagen Touareg, который оснастили рядом специальных лазерных сенсоров, датчиков и радаров, которые и обеспечивают правильное положение автомобиля на дороге.

Обычная система автопилота не рассчитана на дорогу покрытую снегом, так как не может считывать разметку, и отказывается функционировать. Что ограничивает внедрение передовых технологий в таких заснеженных странах как Россия и Финляндия.

Научно-исследовательский центр VTT решил испытать систему автопилота сразу на двух автомобилях «Мартти» и «Мэрилин», которые были связаны и обменивались данными о состоянии дороги. Менеджер проекта отметил, что авто развили рекордную для автопилотов скорость – 40 км/ч, и могли бы ехать еще быстрее, однако были установлены ограничения.

Ранее компании тестировали систему автопилота в идеальных условиях, и только недавно «Яндекс» провел испытания автопилота для зимних дорог.