SAIC разработали новую внедорожную версию пикапа Maxus T60

Производитель авто SAIC разработал новую версию внедорожного пикапа Maxus T60. В сети появились первые фотографии новинки, которая поступит в продажу уже в начале 2018 года.

Обновленная версия пикапа получила увеличенный передний бампер, а также внушительный задний, кроме того авто оснастили защитным обвесом из пластика, уникальным каркасом безопасности и багажным отделением на крыше.

Новое поколение SAIC Maxus T60 будет доступно с 2,8-литровым турбированным двигателем, который генерирует до 150 лошадиных сил. Покупателям предложат на выбор механическую коробку передач и автоматическую на шесть ступеней, однако будет доступен только полный привод.

Базовое оснащение Maxus T60 включает в себя шесть подушек, систему стабилизации, систему, контролирующую полосу движения, а также комплекс мультимедиа с диагональю 10”,камеру заднего вида, навигационную систему, кондиционирования воздуха, запуск мотора без ключа, а также отделка салона кожей и многие другие.