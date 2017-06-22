В России из-за неисправности подушек безопасности отзывают более 127 тысяч Nissan Note и Tiida.

Японский автопроизводитель Nissan объявил об отзыве 127 738 моделей Nissan Tiida и Note из-за неисправности в подушках безопасности водителя, которые изготовили Takata. Под кампанию отзыва попадают авто собранные в период с 30 августа 2008 года по 1 августа 2014, сообщает «Nissan Manufacturing Rus».

На официальном сайте Росстандарт появилось сообщение об отзыве Nissan Tiida и Note из-за неисправных подушек безопасности водителя, ведомство опубликовало список VIN-номеров авто, которые подлежат ремонту.

Во время столкновения подушка безопасности водителя может открыться некорректно. Компания, которая предоставила подушки безопасности Takata, сообщила, что у пиротехнических бездымных патронов газогенераторов нарушена плотность, которые были созданы с 2005 по 2014 года. В результате давление в газогенераторе может подняться выше необходимого, что спровоцирует разрыв.

Российское подразделение «Nissan Manufacturing Rus» оповестит владельцев Nissan Tiida и Note, которые были выпущены с 2008 по 2014 годы. Клиенты смогут в ближайшем сервисном центре проверить плотность газогенераторов, а также заменить неисправный элемент подушки безопасности за счет производителя.