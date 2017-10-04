В России выставили на продажу уникальный Audi 920 1939 года

В России на сайте Avito.ru опубликовано крайне примечательное объявление о продаже автомобиля. Житель Санкт-Петербурга продает редкий Audi 920, сошедший с конвейера в 1939 году.

Всего было собрано 3 экземпляра Audi 920, после – началась Вторая мировая война и завод в Германии был переоборудован на выпуск военной техники. Модель дебютировала в рамках Берлинского автосалона, который открыл свои двери в феврале 1939 года.

Audi 920 пришелся по вкусу как рядовым посетителям автосалона, так и представителям прессы. Судьба автомобиля могла сложиться иначе, если бы не наступившая война. На заводе успели произвести всего три машины, одна из которых обнаружилась в Санкт-Петербурге.

Продавец уверяет, что Audi 920 находится в прекрасном состоянии, нет никакой нужды в реставрации или капитальном ремонте. Под капотом ретро-авто имеет 75-сильный двигатель, трансмиссия механизированная на четыре диапазона. Иных деталей о машине не опубликовано.