Поднебесный кроссовер Brilliance V5 упал в цене

Китайская машиностроительная компания Brilliance анонсировала продление специальных акций на прежнюю генерацию Brilliance V5. К концу февраля 2018 года такой автомобиль можно купить по спеццене 726 900 рублей.

Все автолюбители, желающие приобрести Brilliance V5, получат в подарок набор зимней резины. За 11 месяцев текущего года в России продажи Brilliance V5 снизились на 77%. Уровень реализации кроссовера составил 193 экземпляра. Для привлечения покупателей поднебесный автопроизводитель запустил ряд спецпредложений, при использовании которых можно купить Brilliance V5 со скидкой.

Российские продажи Brilliance V5 начались в августе 2017 года. Под капот новинка получила 1,5-литровый турбодвигатель, приводимый в действие 5-скоростной АКПП. Специалисты Brilliance разработали льготную программу автокредитования, с минимальной ставкой по займу в 7,9%.

Для тех граждан, которые собираются сдать свой старый автомобиль, Brilliance предоставит скидку в 50 000 рублей по программе Brilliance Trade-In. Следовательно, стандартное исполнение модели обойдется россиянам в 999 000 рублей, а топовый вариант будет стоить 1 049 999 рублей.