Фотошпионы сфотографировали самый большой кроссовер BMW Х7

Немецкий автопроизводитель BMW вывел на тестовые испытания свой самый большой кроссовер X7. Фотошпионы сфотографировали автомобиль, который был покрыт камуфляжной пленкой.

Несмотря на камуфляж, специалистам удалось рассмотреть кроссовер BMW X7. Дизайн серийной версии повторяет очертания недавно представленного прототипа.

Габариты самой большой модели следующие: длина – 5 020 мм, а ширина – 2 020 мм, высота – 1 800 мм, а расстояние между осями достигает 3 010 мм.

На авторынке будет представлено две версии размещения кресел: на шесть и семь мест. Таким образом, второй ряд кресел будет предлагаться в исполнении для двух и трех пассажиров.

На старте продаж предложат дизельный битурбированный двигатель объемом 4,4 литра, а также мотор, который работает на бензине. В дальнейшем линейка силовых установок будет расширена за счет плагин-гибридного мотора.