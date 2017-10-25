Смешной кей-кар Honda N-One стал серьезнее, так как получил обновление, и теперь будет продаваться с дорогими отделочными материалами интерьера. Машина ориентирована на японских клиентов.

Автомобили, в котором переплетаются ретро-дизайн и современная стилистика, стали привлекать больше внимания потребителя, что вдохновляет компанию Honda представлять подобные модели. К примеру, недавно японцы показали концептуальные Honda Urban EV и Honda Sports EV. Теперь же производитель сообщил об обновленном кей-каре Honda N-One.

Модель Honda N-One поступила на производство в 2012 году. Японцы заявили, что всегда стремятся к тому, чтобы не отставать от трендов, когда дело касается доработки машин Honda, а потому и так неплохо оснащенному Honda N-One улучшили звукоизоляцию, увеличили количество USB-разъёмов и вариантов отделки салона. Так, автомобиль будет продаваться как со стандартным интерьером, так и с премиальным, и даже спортивным.

Обновленный оранжево-черный Honda N-One существует только в исполнении RS. Другие версии автомобиля будут доступны в бело-красной, серо-красной, зелено-черной и сине-черной цветовых схемах покраски кузова.

Обновленный Honda N-One RS имеет спортивный внешний вид и соответствующее ему внутреннее пространство. Однако, при этом, подкапотное пространство автомобиля занято "моторчиком" на 660 кубов, мощность которого равна 67 л.с. Для двигателя предусмотрен бесступенчатый вариатор CVT.