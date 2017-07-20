С 1 января 2018 года BMW поднимут цены на свои авто

С 1 января 2018 года стоимость автомобилей немецкого автопроизводителя BMW в России вырастет. BMW Group Россия сообщили, что весь модельный ряд прибавит в цене в среднем 2,5%.

Самая доступная модель BMW 1 Series в России будут предлагать уже за 1 550 000 рублей. Купе 2 Series теперь предлагают по цене от 1 840 000 рублей. При этом новый компактвен BMW2 Series Active Tourer продолжат продавать по старой цене – 1 710 000 рублей.

3 Series в кузове седан с 1 января 2018 года обойдется россиянам в 1 890 000 рублей, а базовая комплектация BMW 3 Series GT обойдется в 2 440 000 рублей. Стоимость BMW 4 Series в кузове купе вырастет до 2 560 000 рублей, а версия с четырьмя дверями Gran Coupе – 2 480 000 рублей, а версия в кузове кабриолет обойдется в 2 930 000 рублей.

Стоимость седана 5 Series вырастет до 2 820 000 рублей. Минимальная цена BMW 6 Series GT составит 3 560 000 рублей. А седан премиум класса BMW 7 Series будет доступен по цене от 4 690 000 рублей.

Линейка внедорожников тоже прибавила в цене. BMW X1 с 2018 года будет стоить 1 930 000 рублей, X3 обойдется уже в 2 950 000 рублей, Х4 – 3 140 000 рублей. А внедорожник Х5 будут предлагать за 4 170 000 рублей, а Х6 – 4 789 000 рублей. Новый кроссовер BMW X2, который поступил в продажу в ноябре, продолжат предлагать по цене от 2 250 000 рублей.