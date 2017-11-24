Составлен ТОП-10 самых эффектных суперкаров 2000-х годов

В 2000-е годы производительность машин вышла на новый уровень и началось производство суперкаров. В соцсети YouTube на канале Donut Media опубликовали ТОП-10 самых эффектных суеркаров 200-х годов.

Возглавил рейтинг суперкаров 2000-х годов Bugatti Veyron, а вторая позиция принадлежит Ferrari Enzo. Тройку лидеров замыкает спорткар Porsche Carrera GT с силовой установкой V10 «Формулы-1».

Далее идет эффектный суперкар Gumpert Apollo S, а пятерку замыкает Koenigsegg CCXR, оснащенный силовой установкой мощностью 1 018 лошадиных сил. Далее идет Lamborghini Murcielago SV с двигателем V12, который вырабатывает 670 лошадиных сил.

Далее в ТОП-10 самых эффектных суперкаров идет американский Ford GT 2004 года выпуска. Следом авто, разработанное на платформе Porsche Cayman – Ruf CTR3, который способен разгоняться до 360 км/ч. Девятую строчку в рейтинге занимает Mercedes-Benz SLR McLaren, а ТОП-10 замыкает Saleen S7 – самый первый среднемоторный суперкар с максимальной скоростью 279 км/ч.