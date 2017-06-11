В России начались продажи нового Changan CS75

Китайский кроссовер Changan CS75, представленный на Московском автосалоне в 2016 году, уже доступен в российских дилерских центрах. В начале декабря текущего года озвучена стартовая цена новинки.

Первая партия кроссоверов для РФ будет выпущена в Поднебесной, но со следующего года выпуск Changan CS75 стартует и в России. Размеры паркетника составят 4650X1850X1705 мм, а величина его колесной базы достигает 2 700 миллиметров, клиренс равен 190 мм. В РФ автомобиль предлагается в двух вариантов исполнения: Comfort и Luxe.

Под капотом новинки расположится 163-сильный турбодвигатель объемом 1,8 литра. Он работает в паре с АКПП.

Как пишут обозреватели специализированных изданий, за стандартное исполнения Changan CS75 автолюбители выложат 1 249 000 рублей. Машина оснащается передним приводом, но при доплате в 90 000 рублей можно получить систему полного привода. Функциональный перечень кроссовера представлен двумя эйрбэгами, кондиционером, обогревом передних кресел и индикаторами парковки сзади и спереди.