На рынок отправляется компактный кроссовер Suzuki XBee

Японская машиностроительная компания Suzuki выводит на внутренний рынок новый компактный кроссовер, получивший название Suzuki XBee. Стоимость транспортного средства составит от 1 765 800 йен (примерно 910 000 рублей). Будет ли продаваться новый Suzuki XBee за пределами Японии, производитель пока не сообщает.

Кроссовер Suzuki XBee построили на том же шасси, на котором спроектирован компактвэн Suzuki Hustler. Невзирая на это, новинка получилась существенно больше своего "донора". Кроссовер Suzuki XBee с габаритами в 3760х1670х1705 миллиметров имеет колесную базу размером 2435 мм и 180-миллиметровый клиренс.

Силовая линейка кроссовера Suzuki XBee пока представлена единственным литровым агрегатом, который за счет нагнетателя выдает производительность в 99 л.с. Пару двигателю составляет безальтернативная шестидиапазонная АКПП, взаимодействующая как с передним, так и с полным приводом, в зависимости от комплектации автомобиля.

Разработчики кроссовера Suzuki XBee подчеркнули, что этот автомобиль понравится клиентам, стремящимся к персонализации своего транспорта. Для паркетника доступным разнообразные вставки и панели разных цветов и форм.