На рынок вышел спортивный кроссоверв Yema T70S с дизайном Volkswagen Touareg

Китайский бренд Yema начал продажи спортивной модификации своего кроссовера Yema T70S. Ее дизайн исполнен в стиле известного немецкого кроссовера Volkswagen Touareg.

Отмечается, что вышеназванный паркетник уже прибыл в поднебесные автоцентры. За нее автолюбители выложат 89 800 юаней. Спортивную модификацию нового кроссовера Yema T70S снабдили 18-дюймовыми уникальными колесными дисками и радиаторной решеткой с хромированными вставками.

Также машина получила ряд дополнительных функций, среди которых стоит выделить электрический панорамный люк, электронный ручной тормозной механизм, доступ в салон без ключа и кнопочное зажигание двигателя.

Под капот новинка получила 1,5-литровый турбомотор с отдачей 150 л.с. Он приводится в действие посредством 5-диапазонной механической трансмиссии и передним приводом.