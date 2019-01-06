Дороже в полтора раза: Сколько будет стоить импортная LADA 4x4, «доведенная до ума» – немецкие СМИ

Журналисты из Германии написали объёмную статью, посвященную продажам «Нивы» на территории своей страны.

Немецкие СМИ для начала похвалили отечественный внедорожник, который вот уже несколько лет ограниченными, маленькими партиями поступает в Германию. LADA 4x4 здесь любят, несмотря на то, что из года в год речь идёт лишь о мелких сериях, максимум на 1 000 экземпляров – данные цифры подтвердил в том числе шеф местного дистрибьютора Lada Deutschland, Макс Шмидт.

При этом уточняется, что немецкое подразделение рассчитывает ещё сильнее модифицировать поступающие из России «Нивы» своими силами, лишь бы не останавливался импорт LADA 4x4. Таким образом, речь идёт не только о приобретении отечественного компактного внедорожника у российских поставщиков, но и серьезная доработка автомобиля, при том что ценник после подобного «доведения до ума» может существенно вырасти.

Журналисты подсчитали, что если подготовить «Ниву» ко всем требованиям по современным европейским стандартам, то она станет дороже в полтора раза – рост стоимости может достигнуть 53%. Стоит напомнить также, что LADA 4x4 в Германии можно купить за 11 990 евро за базовую комплектацию внедорожника. Примечательно, что популярный в России Renault Duster, продающийся здесь под брендом Dacia, в «базе» стоит дешевле – 11 490 евро.