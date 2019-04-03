«Мотор умер?»: О проблемах Volkswagen Golf 1.8 TSI рассказал эксперт

Механик объяснил, как не довести «немца» до такого состояния, что ему понадобится капитальный ремонт.

На своём YouTube-канале обзорщик Денис Горбан решил поделиться своими впечатлениями от Volkswagen Golf, оснащенного мотором 1.8 TSI. Данная модель двигателя достаточно редкая, но встречается на многих моделях немецкого бренда, от седана VW Passat до внедорожного Tiguan, и блогер убежден, что эта силовая установка – самая проблемная во всей линейке, ведь чаще всего «умирают» именно эти моторы.

«Можно даже на год выпуска не смотреть, и на пробег – там одни и те же проблемы будут, что на 50, что на 100 тысячах километров», – сокрушается автор видео, уточняя, что крайне важно уметь самостоятельно определять появление «масложора» у своего Volkswagen Golf. Помимо этого, он советует научиться проверять эндоскопом состояние цилиндров двигателя, ради рекомендует приобрести данное устройство со встроенной камерой, дабы предупредить появление задиров.

Для начала, необходимо выкрутить все свечи из автомобиля и сравнить их – если начала появляться масляная «шуба», то это может значить, что уже начинается жор. Если же при осмотре Volkswagen Golf выясняется, что у него беспричинно горит датчик Check Engine – это намёк на пропуски воспламенения, которым подвергается один или несколько цилиндров: «Если вы не хотите, чтобы мотор умер – старайтесь этого избегать».