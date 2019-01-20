Эксперты назвали ТОП-4 надежных дизельных авто с пробегом до 150 000 рублей

Сегодня, 17:55 \\ Авто/Мото

Таким образом в рейтинг вошли четыре подержанные модели, оснащенные дизельным мотором.

Первую строчку рейтинга авто с пробегом до 150 тысяч рублей занимает Volkswagen Passat B3. Силовые характеристики этой модели представлены 1,9-литровым мотором выдаваемый мощность в 68 л.с. Автомобиль славится своей надежностью и пользуется спросом на вторичном рынке. Также эта модель имеет большое предпочтение в кузове универсал.

На втором месте расположился французский Peugeot 405. В автомобиле установлен двигатель объемом 1,8 литра мощностью 90 л.с. Отмечается, что преимуществом этой машины является простая конструкция.

Эксперты советую обратить внимание на Volkswagen Jetta. Даная модель имеет 54-сильный двигатель, потребляемость которого составляет 5 литров на 100 километров.

ТОП-4 замыкает Audi 80. Немецкий автомобиль оснащен двигателем объемом 1,9 литров мощностью 90 л.с. В этой модели отмечают комфортабельный салон. Данный автомобиль доступен по крайней цене в 150 тыс. рублей.

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Автор - Добровольский Роман
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