«Как бы цыгане не украли»: В Сети посмеялись над «золотым» тюнингом KIA Rio

Насмешки пользователей вызвал не только цвет кузова «Киа Рио», но и странные наклейки на передних фарах.

В одном из тематических сообществ соцсети «Вконтакте», посвященном спорным тюнинг-проектам, опубликовали снимок KIA Rio 3 поколения до рестайлинга, окрашенного в яркий оранжево-золотистый цвет. Помимо поверхности кузова закрашенным в «золото» оказался и сам логотип KIA в передней части капота. Но владелец «Рио» пошел дальше и заклеил фары золотистой пленкой под цвет кузова, оставив на них лишь по 4 узкие диагональные полосы, через которые гипотетически еще может проникать на дорогу свет фар.

В комментариях над «золотым» тюнингом KIA Rio посмеялись. «Как бы цыгане не украли», «Нужно больше золота …» – пишут пользователи. Один из подписчиков опознал оттюнингованный «Рио», сообщив, что видел его в Мытищах. «Она только при свете дня передвигается?» – шутливо уточнил другой автомобилист, вновь намекая на схожесть «корейца» с драгоценным металлом. А следующего комментатора возмутили наклейки на фарах KIA Rio: «Интересно, у водителя этой кредитки глаза тоже заклеены?» – поинтересовался он.