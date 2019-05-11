Какой «таз» выбрать? Блогер сравнил новую LADA Granta и подержанную Vesta

Сегодня, 16:30 \\ Авто/Мото

Выбор второго авто для семьи особенно сложен при ограниченном 500 тысячами рублей бюджете.

Имея уже один автомобиль, хозяева знают, что обслуживание машины иногда «влетает» в копеечку. Поэтому необходимо выбирать максимально надежный и привлекательный «таз» по средствам. Если бюджет составляет полмиллиона рублей, то в качестве оптимального варианта второго автомобиля для семьи блогер YouTube-канала «Kai Grave» рекомендует присмотреться к новой LADA Granta, называя ее преимущества, в том числе перед подержанной LADA Vesta.

Во-первых, уже имея одно неплохое авто (у автора это KIA Rio), вторую дорогую машину покупать смысла не много, тем более в кредит. Поэтому более «скромная» LADA Granta получает преимущество.

Во-вторых, лучше, чтобы автомобиль был новым и на гарантии, чтобы не начал доставлять хлопот сразу же. «Веста» хоть и лучше по классу, однако располагая суммой в 500 тысяч можно купить «Весту» не просто с пробегом (после отметки в 100-150 тысяч км могут начаться проблемы с поломками), но и после нескольких хозяев, после ДТП, находящуюся под залогом. «Чистых» «Вест» в нормальном состоянии за полмиллиона очень мало. Новая «Гранта» - это цена до 500 тысяч, действующая гарантия и бесплатное устранение возникающих в течение гарантийного срока проблем. В-третьих, «Гранта» в принципе более легка в обслуживании и ремонте, чем «Веста». Запчастей много, они не дорогие.

Таким образом, остается лишь определиться с формой кузова и вариантом комплектации.

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Автор - Алёна Лескова
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