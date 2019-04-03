«Это вам не Логан»: Способность Volkswagen Polo «держать удар» приятно удивила механика

Автоэксперта поразило, насколько крепким оказалась конструкция почти 20-летнего «немца».

Об этом он рассказал на своём канале «В гараже у Сандро», где он обычно приобретает старые автомобили для их дальнейшего разбора. По словам блогера, у большинства машин, которые он обозревал раньше – а попадались ему разные ВАЗ, LADA Vesta и даже Renault Logan – присутствовала одна единственная проблема, заключавшаяся в их безопасности: «То есть при столкновении даже малейший удар становился причиной подъёма крыши».

Как оказалось, у Volkswagen Polo, являвшегося едва ли не самой доступной иномаркой своего времени, способность «держать удар» куда лучше, чем у конкурентов, причем речь идёт об автомобиле 2001 года выпуска. «У Логана или таза во время удара либо сложится крыша, либо двери наедут одна на другую. А теперь посмотрите на этого дешевого немца!», – рассыпался в похвалах эксперт.

Чтобы убедить зрителей в своей правоте, обзорщик продемонстрировал остов от Volkswagen Polo, который остался после разбора машины.

Повреждения автомобиля были настолько серьезными, что лонжероны разорвало полностью, однако со стороны салона, помимо небольшой вмятины по кузову и трещины лобового стекла, никаких дефектов не было видно, а крыша и двери остались в исходном положении: «Это вам не Логан».