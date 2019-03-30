«Китайский тигр»: Обзором Chery Tiggo 7 от дизайна до тест-драйва поделился блогер

Китайский кроссовер может пригодиться не только для семейных поездок, но и для любителей «погонять».

Chery Tiggo 7 является вполне востребованным кроссовером на мировом рынке – он привлекает как внешностью, так и технической составляющей. Ведущий YouTube-канала «CarzClub» поделился обзором на поднебесный паркетник от дизайна до тест-драйва.

Китайский кроссовер заметно выделяется среди всех автомобилей бренда в плане дизайнерских решений оформление Chery Tiggo 7 характеризуется интересными штамповками на кузове на тему моря. Радиаторная решетка на «китайце» выполнена в форме кругов на воде, а сам кроссовер разработчики позиционируют, как «тигра». Объем багажника Chery Tiggo 7 составляет 414 литров, но до 1 100 литров пространство можно расширить при помощи складывания сидений заднего ряда. Багажный отсек на китайском кроссовере может запросто открываться с кнопки.

На задних сиденьях достаточно места для ног и головы, что позволяет комфортно разместиться пассажирам, для которых предусмотрены подогрев сидений, подлокотник и дефлекторы обдува. Салон Chery Tiggo 7 тоже понравился блогеру, который считает, что разработчики постарались на славу. 9-дюймовый тачскрин, всевозможные подогревы, мультифункциональный руль доставляют дополнительный комфорт владельцам, но при этом для них будет тяжеловато дотянуться до кнопки «Старт/Стоп».

Подкапотное пространство «китайца» занимает 1,5-литровый турбодвигатель с мощностью 150 лошадиных сил, который обычно поставляется в минимальных комплектациях. Помимо него предусматривается 2-литровый 122-сильный агрегат, доступный в более «жирных» комплектациях. Оба мотора приводятся в действие вариатором.

Несмотря на жесткую подвеску, «китайский тигр» отличается довольно плавным и мягким ходом, а работу мотора блогер признал удовлетворительной. При этом он отметил недостаточную шумоизоляцию – ощущается каждый камешек при езде. В повороты Chery Tiggo 7 входит неплохо, что порадовало обзорщика.