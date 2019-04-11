«Дерзость, динамика, крутая марка»: ТОП-10 самых «пафосных» автомобилей по цене KIA Rio назвал эксперт

По словам блогера, за 700 000 рублей можно купить один из нескольких достойных, хоть и нелеквидных машин.

Об этом на своём YouTube-канале рассказал популярный обзорщик Анатолий Холод. Блогер крайне не любит корейский бестселлер KIA Rio, стараясь при любой возможности «нанести укол» в его адрес. В этот раз он подобрал 10 автомобилей с пробегом, ценник которых не превышает 700 000 рублей. Перепродать их после покупки будет тяжело, но это не отменяет того факта, что список машин получился максимально «пафосным»: «Вас ждёт дерзость, динамика и крутая марка».

Первым в списке стал Mercedes-Benz M-класса, 2005 года выпуска. На «вторичке» за него просят 690 000 рублей, и даже сейчас немецкий кроссовер смотрится достаточно неплохо. Салон автомобиля может кому-то показаться старомодным, однако в нём и так есть всё необходимое, от стеклянного люка до кондиционера. Далее идёт Lexus RX 3.5 2006 года выпуска за 649 900 рублей: «Выглядит очень здорово, с кучей плюшек по салону, есть всё то, чего нет в KIA Rio».

Land Rover Range Rover 4.4 2005 года занимает третье место. «Чистокровного англичанина» можно купить за 680 000 рублей, и блогер убежден, что это – ещё один достойнейший внедорожник, к выбору которого нужно подходить со всей внимательностью, тщательно осматривая салон и состояние кузова. Следующую позицию занимает седан BMW пятой серии в кузове E60: «Это та самая пушка, о которой я все время мечтаю».

Замыкает пятерку лидеров Volvo XC90. 12-летний внедорожник за 580 000 рублей отличается невероятной надежностью, но эксперт считает данное авто «дедовским» за не самый современный внешний вид. Помимо них, в ТОП-10 самых «пафосных» автомобилей по цене KIA Rio вошли: Lexus GS 300, Porsche Cayenne, Honda Accord и Audi A4, а также Toyota Camry.