«Лишь бы не в горку»: В сети высмеяли ходовые качества Chevrolet Niva

Заявление о том, что «Шеви Нива» – внедорожник, которому не страшна никакая дорога, вызвало у пользователей сети желание поспорить с данным утверждением.

В одном из сообществ соцсети «Вконтакте», посвященном Chevrolet Niva, был опубликован пост с изображением «Шнивы», проезжающей по бездорожью в холмистой местности. «В мире много дорог, но для меня подойдет любая, ведь я внедорожник!» – подписал фотографию автор поста.

В комментариях подпись высмеяли. «Смешно», «Лишь бы не в горку», – заметили подписчики, оспаривая ходовые качества «Шеви Нивы». Другой пользователь огорчился, сообщив, что хотел раньше купить и себе Chevrolet Niva: «Послушал отзывы, что она еле-еле едет, и уже сомневаюсь», – добавил он. «Машине цены б не было, если б был нормальный движок», – присоединился следующий комментатор.

Далее подписчики стали обсуждать и прочие недостатки «Шевроле Нивы». Один назвал среди минусов отечественного внедорожника «двигатель от Жигулей» и постоянный полный привод, который «Шниву» просто не тянет. К прочим недочетам он отнес масложор и повышенный расход бензина в 15 л на 100 км. Другой главным недостатком Chevrolet Niva назвал то, что из года в год в машине почти ничего не меняется, и с ремонтом приходится постоянно возиться. «Шнива – конструктор Сделай сам нормальную машинку из низкокачественной дорогущей заготовки», – категорично подытожил один из автомобилистов.