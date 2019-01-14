Идеальный «семьянин»? Блогер выяснил, является ли Geely Atlas семейным авто

Сегодня, 13:37 \\ Авто/Мото

Семейный автомобиль – это не просто 5-местная машина. Это автомобиль, приспособленный к комфортному и безопасному перемещению с детьми. Подходит ли под это описание «Атлас» – выяснил блогер.

Среди новых доступных кроссоверов особой популярностью пользуется сегодня Geely Atlas, который уже составляет нешуточную конкуренцию «Крете». В этом кроссовере фактически есть все, чего только можно ждать от недорогих вариантов, и если нужно авто не только «для себя», но и для семьи, а именно, комфортного и безопасного перемещения с детьми, то «Атлас» подходит хорошо, уверен блогер YouTube-канала «Я рулю».

Багажное отделение у Geely Atlas «могло быть и больше», однако его «литраж» уменьшен за чет более широкого пространства для пассажиров заднего сиденья. На котором комфортно можно разместиться не только взрослому человеку (не упираясь коленями в передние кресла), но и ребенку в автокресле. При этом фиксация автокресел возможна как специальными замками Isofix (правда, расположение их скоб не очень удобное – «утопленное» в обивке заднего кресла), так и штатными ремнями безопасности.

Автолюльку для самых маленьких в тестируемом Geely Atlas нельзя установить на переднее пассажирское сиденье, так как в авто отсутствует опция отключения передней пассажирской подушки безопасности. Поэтому младенца придется «пристегивать» на заднем сидении против хода движения. Пространства хватит – и для люльки, и для детских ног. 

Таким образом, вывод был очевиден: Geely Atlas действительно является идеальным «семьянином» и подойдет в качестве семейного авто для поездок с детьми, потому как характеризуется достаточным простором салона и наличием надежной удобной фиксации детских автокресел.

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Автор - Алёна Лескова
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