Какого «китайца» выбрать? Эксперты рассказали о Lifan, Geely и Haval

Рассматривая к покупке китайское авто, стоит учесть не только доступные опции и цену, но и в целом ориентироваться на плюсы и минусы владения продукцией китайского автопрома.

Автомобилей китайских марок на российском рынке все больше. С одной стороны, выбрать действительно есть, из чего, при этом цена автомобилей привлекательная при предлагаемом опционале. С другой - именно такое разнообразие и затрудняет принятие решения. Масла в огонь подливает сложившийся стереотип «это же Китай».

Тем не менее, ТОП лидеров среди китайский автомарок составляют Lifan, Geely и Haval. Но даже из этой «троицы» выбрать не всегда просто. Однако на волнующий автолюбителей вопрос, какого «китайца» все же выбрать, ответили эксперты.

Рассматривая к покупке китайское авто, не стоит исключать возможное желание или необходимость его последующей продажи. При этом на вторичном рынке подержанные китайские автомобили «мало кому нужны» по причине вопросов к надежности и выгоде содержания этих машин, потому спрос на них не высок, продать будет сложно. Также они сильно теряют в цене, поэтому на выгодную сделку рассчитывать не стоит.

И, все-таки, если нужно недорогое и неплохое авто для передвижения, то стоит присмотреться к китайской марке Lifan. Эти авто представлены на российском рынке достаточно давно, автомобилей продано много, инфраструктура в виде сервисов есть, с запчастями проблем нет, предпосылок к тому, что бренд «куда-то денется» в ближайшие годы нет.