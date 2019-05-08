«Такое должно быть с завода»: Как сделать Chevrolet Niva идеальной, рассказал блогер

Сегодня, 11:13 \\ Авто/Мото

Эксперт поделился советами о том, как нужно дорабатывать «Шниву» сразу после покупки.

Для начала, блогер с канала «Палыч Live» объяснил, что терпеть в Chevrolet Niva отсутствие кондиционера – можно, если речь идёт о ежедневных недолгих поездках, однако в его случае без системы охлаждения никак, ведь владелец отечественного внедорожника очень любит выбираться на природу и в далёкие экспедиции: «Когда едете полями, с открытыми форточками, а в вас пыль летит – без кондиционера и салонного фильтра просто невозможно».

Однако главной проблемой Chevrolet Niva автомобилист называет слишком слабый мотор. Чтобы сделать «Шниву» практически идеальным внедорожником для любителей путешествовать, автор видео крайне рекомендует озаботиться заменой силового агрегата на что-нибудь помощнее: «Да, он надежный, но с ним вы будете ездить, как черепаха».

Потому блогер советует, по возможности, либо выбирать Chevrolet Niva с мотором Opel, который изредка устанавливался на дорестайлинговые модели, которых крайне мало на данный момент на отечественной «вторичке», либо же, действительно, сделать «свап» на любой из более-менее доступных вариантом мотора, чтобы обеспечить «Шниву» той динамикой, которой она заслуживает: «Кондиционер и хороший мотор – рецепт идеальной Шнивы. Такое должно быть с завода».

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Автор - Алекс Ройзман
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