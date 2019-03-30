Купил Chery Amulet за 35 000 рублей: Блогер рассказал, чего ждать от провокационного «китайца»

Отремонтировать и ездить – вполне отличный автомобиль, считает блогер.

Блогер Роман Антипом на своём YouTube-канале разместил ролик, в котором поведал о покупке подержанного лифтбека Chery Amulet. Автомобиль обошёлся блогеру всего в 35 000 рублей, и он решил рассказать, чего ждать от провокационного «китайца» по такой низкой цене.

Chery Amulet славится не самыми лучшими отзывами, но, по мнению блогера, такая машина имеет право на существование, хотя бы потому что она вполне функциональна и современна. Автомобилист рассказал о состояние лифтбека: хрупким местом «китайца» являются пластиковые детали кузова.

Блогеру попался «Амулет» с битым бампером, со следами удара в задней части кузова, а также с не до конца закрывающейся крышкой багажника – кто-то пытался взломать. Всё это очень просто и дёшево починить – запчасти стоят недорого, а сам ремонт тоже не влетит в копеечку. Также Chery Amulet меняли переднее стекло пассажира и дверную ручку водительской двери.

Левая задняя дверь не открывается – заклинил замок. Блогер отметил, что при покупке двери в целом плохо открывались, а стеклоподъёмники не работали, но это удалось исправить с помощью смазки. Также не работает регулировка зеркал. В салоне «китайца» всё очень архаично и по-спартански, отмечает блогер. «Родной» пробег машины составляет 106 000 км.

Chery Amulet имеет полный электропакет (за исключением подогрева сидений), передние и задние противотуманки, стеклоподъёмники всех дверей, центральный замок, гидроусилитель руля, кондиционер и ABS – довольно неплохо для автомобиля за 35 000 рублей. Осталось всё отремонтировать и наслаждаться вождением.