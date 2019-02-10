«Джипик без вседорожных замашек»: Автомобилист объяснил, почему выбрал Hyundai Creta

Сегодня, 09:01 \\ Авто/Мото

Корейский кроссовер не разочаровал россиянина.

На одном из автофорумов появился отзыв о Hyundai Creta, укомплектованной 1,6-литровым бензиновым двигателем с мощностью 123 лошадиные силы и АКПП. Интересно, что новый владелец доволен своим корейским кроссовером и объяснил, почему его выбрал.

Владелец отметил, что поездив на «Крете», он удостоверился в том, что автомобиль обладает прекрасным гидротрансформаторным автоматом на 6 скоростей, который замечательно переключается и позволяет экономить топливо. Помимо того, двигатель на «корейце» быстро набирает обороты, а жестка подвеска обеспечивает отличное поведение на трассе.

Внешний облик Hyundai Creta тоже привлек автомобилиста, который хотел машину без всяких излишеств, но со вкусом. Не отстает от экстерьера и интерьер корейского кроссовера – автомобилист отметил, что он приятный и красивый на вид.

Что касается опций Hyundai Creta, то автомобиль имеет необходимый минимум в виде кондиционера, подогрева сидений, электростеклоподъемников и системы сигнализации. Автомобилист отметил, что остался доволен «корейцем» и всем рекомендует его покупать. «Джипик без вседорожных замашек», - подчеркнул он.

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Автор - Михаил Соболев
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