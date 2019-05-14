Запущено массовое производство новой Skoda Superb

Серийная сборка новинки налажена на одном из совместных заводов SAIC и Skoda в Китае.

Новый автомобиль был представлен публике в прошлом месяце. Скорее всего, впервые авто начнет продаваться не на родине в Чехии, а в Китае. Это говорит и то, что официальные представители Skoda в Китайской Народной Республике уже начали принимать предзаказы на приобретение автомобиля.

Внешний вид Superb был изменен незначительно. Из изменений можно отметить модернизированные бамперы, новые противотуманные фары, новую более стильную радиаторную решетку и задние светодиодные фонари с иной «начинкой». В салоне авто были использованы иные материалы отделки, мультимедийная система с сенсорным управлением и дисплеем большего размера. Также был встроен органайзер в багажном отделе.

Габариты данной модели увеличились: длина составляет 4 869 мм, ширина – 1865 мм, высота – 1489 мм, колесная база – 2 841 мм.

Что касается силовых показателей, то лифтбек имеет две вариации турбированных двигателей, объемом 1,4 литра на 150 лошадиных сил и 2,0 литра с отдачей 186 или 220 л.с. Трансмиссия – 7-ступенчатый «робот» с двойным сцеплением.

Skoda Superb будет доступна покупателям с июля текущего года. На отечественном авторынке данную модель стоит ожидать к концу 2019 года.