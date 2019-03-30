Что бесит в Chery Tiggo: Автовладелец рассказал о минусах «китайца»

Сегодня, 07:46 \\ Авто/Мото

По его словам, эти недостатки отталкивают в будущем покупать китайские авто.

На одном из автомобильных форумов владелец Chery Tiggo рассказал о минусах модели. Он уточнил, что кроссовером в целом доволен, но есть много мелочей, которые его буквально бесят. Начал он с реле дворников.

Отмечается, что в режиме работы стеклоочистителей с паузой при включении и отключении движения, всегда раздаются непонятные щелчки. При этом при постоянной работе дворников такая картина не наблюдается.

Далее владелец Chery Tiggo посетовал на звук реле и «плавающие» обороты при работающем климат-контроля. По его словам, при включении кондиционера или в автоматическом режиме работы климатической установки «с машиной сразу начинает происходить дичь» – щёлкает реле и обороты скачут от 600 до 800-900.

Следующим, что бесит владельца Chery Tiggo, являются ремни безопасности. «Они никогда нормально не встают на свое место после снятия ремня, всегда криво там лежат и стучат об обивку, доставляя неприятные звуки!», – жалуется он.

Не нравится автомобилисту и дёрганье кроссовера при переключении передач. Отмечается, что на «механике» при включении второй, третьей и четвёртой скоростей машину начинает потрёпывать – причём ни резкое, ни плавное отпускание педали сцепления не помогает. Автовладелец предполагает, что это происходит из-за системы помощи при подъёме.

«Это все просто отталкивает в будущем покупать китайцев, из таких вот мелочей и составляется полный отзыв в машине», – отметил напоследок владелец Chery Tiggo.

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Автор - Тая Егорова
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