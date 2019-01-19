«Абсолютно все в этой тачке есть»: Блогер оценил KIA Soul с турбомотором

Сегодня, 15:23 \\ Авто/Мото

Обзорщик остался в восторге от нового KIA Soul в версии GT-Line – в особенности его покорил дизайн кроссовера.


Блогер с канала ProDrive рассказал, что под капотом KIA Soul в данной модификации находится 1,6-литровый турбированный мотор мощностью 200 лошадиных сил, работающий вместе с роботизированной коробкой передач. Проверка разгона от 0 до 100 км/ч показала результат в 8,16 секунды вместо заявленных в «паспорте» 7,8 секунды, но автор сделал скидку на то, что для теста «Соул» был заправлен 95-м бензином. И добавил, что управляется он просто отлично, как для такого высокого и объемного автомобиля.

По словам блогера, в этом KIA Soul очень интересно настроена подвеска, она легко управляется, поэтому при желании кроссовер легко поддается перестроению даже на больших, запрещенных скоростях. Но самым примечательным в «Киа Соул» обзорщику показался экстерьер с необычной «мордой» и светодиодной оптикой, которая заставляет всех автомобилистов оборачиваться. По его мнению, будь у этой машины значок BMW, «на ней бы каталось пол-Москвы».

Количество разнообразных опций KIA Soul блогера также порадовало. Он оценил 10,5-дюймовый дисплей мультимедийного комплекса, который назвал «просто огромным», камеру заднего вида, множество ассистентов водителя, навигационную систему, подогрев руля и всех сидений, климат- и круиз-контроль, интерьерная подсветка, мягкий пластик передней панели с красной строчкой, отличное качество звука аудиосистемы, просторный салон для человека ростом 193 см. «Абсолютно все в этой тачке есть», – резюмировал обзорщик. Хотя сообщил, что багажник «Соула» не очень большой, и в нише лежит «докатка», а не полноразмерное колесо.

При этом он отметил, что KIA Soul с турбомотором – это не семейная машина, а скорее молодежный кроссовер для поездок по городу, который весьма хорош для своей ценовой категории, а именно – 1,6 млн рублей.

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Автор - Марина Кравченко
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