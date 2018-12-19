Renault Duster возглавил российский рейтинг самых популярных автомобилей марки

Сегодня, 20:00 \\ Авто/Мото

Данный рейтинг был составлен согласно показателям продаж автомобилей за май текущего года.

По результатам подсчетов, в мае этого года в России было продано 10 595 новых автомобилей Renault из которых модель Duster приобрели 3 278 покупателей. Несмотря на падение показателя на 23%, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, кроссовер заслужено занимает первое место в рейтинге самых популярных автомобилей этой марки в России.

Вторую строчку рейтинга занимает хэтчбек Sandero, продажи которого составили 2 860 единиц. На третьем месте расположился седан Logan, которому отдали предпочтение 2 305 автолюбителей. Продажи кроссовера Kaptur составили 2 190 единиц, что на 23% меньше показателя прошлого года.

Напомним, с конца прошлого месяца в России начали принимать заказы на новый купе-кроссовер Renault Arkana ограниченной серии Edition One. Цена данной модели составляет 1 419 900 рублей за переднеприводную версию и 1 499 990 рублей за модифицированную полноприводную.

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Автор - Добровольский Роман
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