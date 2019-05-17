Немецкий «убийца» «Креты»: Новый Volkswagen Tharu оценил эксперт

Немецкий кроссовер по оценке специалистов в будущем может завоевать рынок, став бестселлером в сегменте бюджетных SUV.

Volkswagen Tharu, ранее известный только по фотографиям или рендерам, в 2020 году может приехать в Россию. Ведущий канала «Click On Life» на YouTube оценил новинку, которая позиционируется как альтернатива Hyundai Creta.

Немецкий кроссовер можно легко перепутать с прославленным Volkswagen Teramont из-за идентичных фар и боковых линий. Блогера восхитили накладки на колесные арки, скрывающие пороги двери и задняя часть, которая намного интереснее «кормы» всем известного «Тигуана». Багажный отсек Volkswagen Tharu тоже привел эксперта в восторг своей вместительностью – он заметил, что в багажник бы влезло бы очень много вещей, что не могло не обрадовать. Но простая отделка багажного отделения все же разочаровала обзорщика, который считает, что так делают только в автомобилях типа Renault Logan или Hyundai Solaris.

Салон «Тару» ничем не отличается от интерьеров бюджетных кроссоверов Volkswagen – те же ручки, одинаковые кнопки и твердый пластик на передней панели. Однако на фоне этого блогера порадовала полностью электронная «приборка», мультифункциональный руль, панорамный верх и прогрессивная аудиосистема. На сиденьях заднего ряда вполне хватает места для комфортного размещения пассажиров – как всегда у разработчиков Volkswagen с эргономикой проблем нет.