Mercedes-Benz выпустит специальную юбилейную версию «Гелендвагена»

Сегодня, 15:24 \\ Авто/Мото

Mercedes-Benz G-класса в этом году празднует 40-летний юбилей, в честь которого компания подготовила специальную версию Stronger Than Time, что в переводе означает — Сильнее времени.

Новый «Гелиндваген» отличается от стандартной версии внедорожника расширенными колесными арками и подножкой, исполненной, из нержавеющей стали. Также, из изменений можно наблюдать черные зеркала заднего вида, тонировку, выхлопную систему, адаптивную подвеску и эксклюзивную подсветку пространства вокруг автомобиля. При выборе салона представляется два варианта оформления: черная кожа Nappa с золотой строчкой и декоративными вставками из ясеня, а также на выбор синяя или красная кожа с черными лакированными деревянными вставками. Помимо этого, новая версия получила люк на крыше.

Что касается силовых показателей, то внедорожник имеет вариацию в виде 4-литрового турбомотора мощностью 416 л. с., либо шестицилиндрового дизельного двигателя мощностью 325 л. с.

На сегодняшний день компания не анонсирует цену юбилейной версии Stronger Than Time.

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Автор - Добровольский Роман
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