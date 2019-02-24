Лучше, чем Creta и Kaptur? Блогер рассказал о новом Chery Tiggo 7

Обзорщик решил выяснить, сможет ли новый «китаец» достойно конкурировать с настоящими бестселлерами среди кроссоверов в России.

Как рассказал ведущий канала «Авто.ру», салон у Chery Tiggo 7 получился без косяков сборки и без посторонних запахов, которых с опаской ждут от китайских автомобилей многие покупатели. При этом он отметил, что к дилерам в России поступили кроссоверы отечественной сборки, выпущенные с завода в Калининграде.

На передней панели «Чери Тигго» есть приятный на ощупь кожезаменитель с настоящей строчкой, а не имитацией. А вот эргономикой расположения кнопок и переключателей обзорщик остался не очень доволен, как и местом для хранения мобильного телефона и беспроводной зарядки – с водительского кресла к нему очень неудобно тянуться. Экран мультимедиа бликует, и навигации в ней нет.

Зато само водительское сиденье показалось блогеру очень комфортным, особенно в сравнении с сиденьями ближайших конкурентов – Renault Kaptur и Hyundai Creta. Кресло у Chery Tiggo 7 обладает отличным, по мнению ведущего, профилем спинки, у него есть боковая поддержка даже в верхней части и удобный подголовник. А вот регулировка руля имеет не очень большой ход по высоте, что доставит дискомфорт многим водителям.

Объем багажника у Chery Tiggo 7 больше, чем у «Креты» и «Каптюра» – 414 л, причем можно сложить вниз фальшпол и освободить еще несколько литров для дополнительных грузов, не говоря уже о сложенных задних сиденьях.

В управлении «китаец» показался блогеру не слишком комфортным из-за чувствительности к дорожным неровностям и небольшого раскачивания. Клиренс у него такой же, как и у Hyundai Creta. Бензиновый 122-сильный мотор 2.0 в паре с вариатором неплохо тянет с низу, но потом за счет бесступенчатой коробки издает, по словам обзорщика, больше шума, чем ускорения. Однако Chery Tiggo 7 не самый «прожорливый», и показывает расход в 11 л в жестких пробках.

В итоге обзорщик решил сравнить на бездорожье «Чери Тигго 7» и «Рено Каптюр», где они показали примерно одинаковые результаты при заезде на крутую горку и диагональном вывешивании. Поэтому он пришел к выводу, что пока лучше всех в сегменте кроссоверов остается «Крета», однако следом за ней идут Chery Tiggo 7 и Renault Kaptur, вопрос лишь в личных предпочтениях и комплектациях.