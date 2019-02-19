Новый Geely SX11 с двигателем от Volvo поступил в продажу

Сегодня, 13:39 \\ Авто/Мото

Компания Geely начала продавать новую версию кроссовера Geely SX11 с гибридной установкой от Volvo XC40, которая отличается прекрасной экономичностью.

В Китае Geely SX11 начали продавать под именем Binyue ещё прошлой осенью, а до России модель доберётся к 2020 году. До недавних пор авто предлагалось только с бензиновыми моторами, а теперь в продажу поступила гибридная модификация.

Такая машина оснащается 1,5-литровым турбомотором от Volvo, который работает совместно с комплектом батарей и 48-вольтовым стартер-генератором. Суммарная мощность силовой установки составляет 190 лошадиных сил, а заявленный производителем расход топлива не превышает 5,5 л на «сотню» в смешанном цикле.

Моторная гамма Geely SX11 также включает в себя два турбированных мотора объёмом 1,0 и 1,5 л, которые развивают 136 и 177 лошадиных сил соответственно. Модель обладает следующими габаритами: 4 330х1800х1609 мм, при этом размер колёсной базы составляет 2 600 мм. При этом китайский автомобиль делит платформу с премиальным Volvo XC40, стоимость которого в несколько раз выше.

Стоимость гибридного Geely SX11 в Китае составляет 129 800 юаней (1 200 000 рублей). В стартовой комплектации эта модель стоит всего 78 800 юаней (735 000 рублей). Напомним, у кроссовера есть также спортивная версия, которая отличается черной эмблемой, оформлением решётки радиатора, сдвоенным выхлопом и большим спойлером.

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Автор - Алина Руднева
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