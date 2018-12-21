Премьера нового внедорожника Jeep Renegade PHEV состоится в Италии

Сегодня, 05:00 \\ Авто/Мото

После премьеры в Женеве гибридный внедорожник Renegade будет представлен на автовыставке в Турине.

Первый электрифицированный внедорожник Jeep Renegade PHEV уже на следующей неделе будет представлен публике на итальянской выставке, после чего проедет по центральным улицам города. Главной особенностью новой модели является её силовая установка, в которой сочетаются 1,3-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом и электромотор. Суммарная выдаваемая мощность автомобиля составляет 237 л.с., что позволяет разогнаться до 100км/ч за 7 секунд.

Учитывая полную зарядку аккумулятора Renegade PHEV, работая на электродвигателе, автомобиль способен проезжать до 50 км. Эти характеристики делают его более безопасным для экосистемы, в сравнении с любой другой версией модели, доступной сегодня.

Благодаря целесообразному распределению крутящего момента двух двигателей инженеры смогли достичь наивысшей точности в момент разгона и поездках по сложной рельефной местности.

Также на выставке в Италии состоится показ еще одной модели Jeep Compass PHEV с подобным двигателем и такими же характеристиками.

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Автор - Добровольский Роман
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