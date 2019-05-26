«Полнейшее неуважение к клиентам»: Блогера возмутил новый Hyundai Elantra

Сегодня, 18:00 \\ Авто/Мото

В «корейце» с комплектацией за 1,080 млн рублей обзорщик нашел множество раздражающих мелочей.

Ведущий канала Dizzlike Channel отметил, что внешне Hyundai Elantra очень напоминает Solaris, но подробно на экстерьере автомобиля сосредотачиваться не стал, лишь иронично добавив, что поставить «Элантру» на 15-е штампованные диски было правильным решением со стороны производителя, учитывая российские дороги.

Усевшись в водительское кресло Hyundai Elantra, автор сообщил, что настраивать под себя сиденье неудобно из-за рычага с маленьким ходом регулировки, а подсветка зеркала не включается автоматически при опускании козырька. Мягкий пластик передней панели после проверки на ощупь его, однако, приятно удивил: «Они что, скупают Ситроены и разбирают на переплавку?» – шутливо заметил обзорщик.

Остался он недоволен и малым количеством подушек безопасности в «Элантре», отметив, что на любом базовом «европейце» предлагают 6 подушек, а на Хёндэ – лишь 2 передние. Качество изображения с камеры заднего вида он тоже раскритиковал, заявив, что на фронтальной камере мобильного телефона картинка лучше. Возмутило его и отсутствие подсветки в бардачке, которая, по словам автора, есть даже в «Жигулях»: «Полнейшее неуважение к клиентам, – рассердился блогер, – И это за 1,080 миллиона».

На заднем ряду Hyundai Elantra автору с ростом 1,79 см оказалось тесно: в зависимости от позиции места не остается либо над головой, либо перед коленями. Отметил он и то, что нет карманов для вещей на спинках передних кресел, ни воздуховодов.

Прокатившись на «Элантре» по городу, блогер рассказал, что неровности машина преодолевает неплохо, возможно, за счет 15-х штампованных дисков, у «автомата» хорошие настройки, однако обратной связи от руля почти нет, машина валится на задние колеса: «Вот так купит человек машину, понадеявшись, что она рулится, и намотается на столб», – возмутился автор. Подытожил он тем, что не советует брать этот автомобиль: «Конструкторы этой машины убивают людей», – добавил он.

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Автор - Марина Кравченко
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