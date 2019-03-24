«Лучше бы сделали неэкономичную машину на 80-м бензине»: Что не так с Mazda CX-5 2018 года выяснял блогер

Сегодня, 09:51 \\ Авто/Мото

Новый японский кроссовер может не только обрадовать, но и разочаровать автолюбителей.

Многие эксперты и автолюбители расхвалили новый Mazda CX-5 2018 модельного года, совершенно забыв о его недостатках. Блогер с YouTube-канала «Авто Soviet» выяснял, что не так с японским кроссовером новой генерации.

Прежде всего обзорщик указал на то, что на капоте нового Mazda CX-5 отсутствуют пневмоупоры, вместо которых присутствует всем привычная «кочерга». Помимо того, японский кроссовер в комплектации Supreme обладает 2,5-литровым двигателем, который набирает первую «сотню» за 9,9 секунд по паспорту, но в реальности это показатель хуже – до первой «сотни» машина разгоняется за 10,5 секунды. Стоит сказать, что двигатели, которыми оснащается «японец» очень чувствительны к качеству топлива, а также при эксплуатации такого автомобиля необходимо следить за частой сменой масла – его замену производят каждые 5 000 км. «Лучше бы сделали неэкономичную машина на 80-м бензине», - негодует блогер.

Также среди недочетов Mazda CX-5 стоит отметить отсутствие подогрева сидений и глянцевую отделку салона, которая часто пачкается. Плохо закрепленная центральная консоль в салоне «японца» при движении «ходит» из стороны в сторону, что возмутило эксперта. Кроме того, обзорщику не понравилось неудобное расположение подлокотника – на него фактически нельзя положить локти при езде. Еще одним недостатком паркетника блогер назвал недостаточное пространство на сиденьях заднего ряда.

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Автор - Михаил Соболев
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