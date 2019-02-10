Во Владивостоке начато производство автомобильных двигателей Mazda для Японии

Сегодня, 22:00 \\ Авто/Мото

Первые партии продукции, выпущенной на машиностроительном заводе Mazda Sollers, прошли проверку качества в Японии.

На российско-японском заводе Mazda Sollers во Владивостоке после изготовления первых пробных партий готовится запуск производства двигателей Mazda SkyActiv-G. Ранее на заводе выполняли лишь крупноузловую сборку автомобилей, поступающих на европейский рынок. Все изготовленные двигатели будут экспортироваться в Японию на официальные предприятия Mazda.

По заявлению представителей компании, ежегодный объем выпускаемой продукции способен достигать 50 тысяч двигателей. Вся выпускаемая продукция соответствует экологическим стандартам и качеству Евро-5. Перед началом производства пробная партия создавалась российскими конструкторами совместно с их коллегами из Японии. Первые разработки уже прошли проверку и одобрены в Японии.

Как отмечается, двигатели Mazda SkyActiv-G отмечаются одними из лучших характеристик по мощности и экономичности на мировом рынке. Такие показатели разработчики Mazda сумели достичь благодаря использованию новейших технологий в области изменения цикла двигателя.

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Автор - Добровольский Роман
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