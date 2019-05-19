Так ли надежен Volvo XC90 со «вторички» выяснили эксперты

Сегодня, 12:14 \\ Авто/Мото

Шведский кроссовер сможет порадовать своих владельцев способностью выдержать большие пробеги.

Внешний облик Volvo XC90 вызывает уважение у российских автолюбителей, но помимо того, многие задумываются, покупать ли такую машину на вторичном рынке. Блогеры с YouTube-канала «АВТО БУ» выяснили, так ли надежен подержанный «швед».

На конвейере премиальный шведский кроссовер появился в 2002 году и выпускался на протяжении 13 лет. Эксперты подчеркивают, что этот автомобиль оказался достаточно надежным, что даже самые старшие экземпляры сохранили отличное состояние, но несмотря на это, лучше всего купить Volvo XC90, так это избавит от нежелательных расходов.

Что касается силовых параметров, то «швед» оснащается 185-сильным турбодизелем, 6-цилиндровым 2-литровым 243-сильным турбоагрегатом и 8-цилиндровым 4,4-литровым 315-сильным турбодвигателем. В России такие моторы оснащались только АКПП на 5 и 6 ступеней, которые характеризуются неприхотливостью и долговечностью. Интересно, что при покупке Volvo XC90 с V6 или V8 нужно провести диагностику, чтобы не попасть на деньги.

Таким образом, можно сказать, что наиболее надежным двигателем шведского кроссовера стал 5-цилиндровый дизель, форсунки впрыска которого способны выдержать 150 000 км. Помимо того, топливный насос и турбина на этом агрегате могут прослужить 200 000 км.

Подвеска на «шведе» тоже довольно надежна – через каждые 50 000 км выходят из строя подшипники ступиц, стойки и втулки стабилизатора. Со временем «закисают» тормоза, начинают стучать передние и задние рулевые рейки. ЛКП на Volvo XC90 отличается повышенным сопротивлением к коррозии – «рыжики» образовываются на колесных арках, пятой двери и порогах только с возрастом.

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Автор - Михаил Соболев
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