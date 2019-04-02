Фаркоп без штрафов: Владелец Chevrolet Niva показал «умную» доработку внедорожника

Сегодня, 07:33 \\ Авто/Мото

Автомобилист рассказал о прицепном устройстве, благодаря которому можно будет не бояться «встреч» с гаишниками.

На YouTube-канале «На рыбалке» появился ролик, в котором владелец Chevrolet Niva показал «умную» доработку внедорожника. Фаркоп без штрафов – возможен, и автомобилист предлагает для этого использовать на машине прицепное устройство со съемным квадратом.

Преимущество данного фаркопа в том, что, когда он не нужен, его «шар» очень просто снять с машины, оставив на ней специальные крепления, которых не видно, если не заглядывать под днище. По сути, минусом такого устройства можно считать лишь его ценник – рассказчику оно обошлось в 4 460 рублей, но это не так уж и много, а еще, благодаря ему разговоры с гаишниками станут короче, и не будут завершатся составлением протокола.

Комплект фаркопа, купленный рассказчиком, весьма удобен, ведь он прост в монтаже. В первую очередь, это обеспечивает его продуманная конструкция, разработанная с учетом штатных крепежей на самой Chevrolet Niva. В комплекте также имеются все необходимые болты, шайбы, граверы и инструкция.

Отверстия для крепежа конструкции фаркопа расположены на раме Chevrolet Niva, сразу за резонатором. Эти отверстия скрыты черным изоляционным материалом, и он легко срывается обычной отверткой. Найти их можно без особых усилий, прощупывание позволит пальцам ощутить, где изоляция продавливается над отверстиями.

 

Автомобилист предупредил, что конструкцию фаркопа лучше «подтягивать» каждые 5 000 км, потому что, даже хорошо прикрученное прицепное устройство со временем разбалтывается под воздействием вибраций.

Поделиться новостью:
Автор - Макс Обломов
Главное за неделю

KIA снова показала в сети новый кроссовер KIA Seltos

Корейцы представили в сети ролик, в котором крупным планом продемонстрировали отдельные...

«Действует на нервы»: Skoda Superb раскритиковал автовладелец

Чешская «четырехдверка», несмотря на несомненные плюсы, стала объектом раздражения...

Медленно, но верно: Плюсы и минусы нового Haval F7 назвал эксперт

Китайский кроссовер уже начали собирать на новом автозаводе, расположенном в Тульской...

«Даже подушки не сработали»: Владелец Toyota Camry рассказал, как в машине отказал руль на трассе

ДТП произошло, когда автомобиль входил в поворот – одно из колес не реагировало на...

«Оптимальная и наилучшая?»: Чем так хороша KIA Optima, рассказал эксперт

Автомобилист решил разобраться, оправдывает ли корейский седан свое название.

Зря ушли: Новый Ford Focus стал «круче», подешевел и лишился «робота»

Новый «Фокус» 2019 года добрался до Украины, где его предлагают с современными и...

«Бизнес-седан или Gran Turismo?»: Впечатлениями от Skoda Superb SportLine поделился блогер

 Автомобилист раскрыл основные сильные стороны чешского седана за 3,7 миллиона рублей.

Они пытались: О лимузине на базе ВАЗ-21099 напомнили в сети

Автомобиль разрабатывался в середине девяностых годов и имел шанс выйти на рынок, но...

«Не лучший представитель класса»: Основные недостатки подержанного Ford Focus 3 назвал блогер

Обзорщик решил определить главные слабые стороны популярного на «вторичке» автомобиля.

«Убийца» Hyundai Creta: Озвучены предварительные цены на новый KIA Seltos

На 26 июня текущего года назначена официальная презентация корейского кроссовера KIA...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ