Фаркоп без штрафов: Владелец Chevrolet Niva показал «умную» доработку внедорожника

Автомобилист рассказал о прицепном устройстве, благодаря которому можно будет не бояться «встреч» с гаишниками.

На YouTube-канале «На рыбалке» появился ролик, в котором владелец Chevrolet Niva показал «умную» доработку внедорожника. Фаркоп без штрафов – возможен, и автомобилист предлагает для этого использовать на машине прицепное устройство со съемным квадратом.

Преимущество данного фаркопа в том, что, когда он не нужен, его «шар» очень просто снять с машины, оставив на ней специальные крепления, которых не видно, если не заглядывать под днище. По сути, минусом такого устройства можно считать лишь его ценник – рассказчику оно обошлось в 4 460 рублей, но это не так уж и много, а еще, благодаря ему разговоры с гаишниками станут короче, и не будут завершатся составлением протокола.

Комплект фаркопа, купленный рассказчиком, весьма удобен, ведь он прост в монтаже. В первую очередь, это обеспечивает его продуманная конструкция, разработанная с учетом штатных крепежей на самой Chevrolet Niva. В комплекте также имеются все необходимые болты, шайбы, граверы и инструкция.

Отверстия для крепежа конструкции фаркопа расположены на раме Chevrolet Niva, сразу за резонатором. Эти отверстия скрыты черным изоляционным материалом, и он легко срывается обычной отверткой. Найти их можно без особых усилий, прощупывание позволит пальцам ощутить, где изоляция продавливается над отверстиями.

Автомобилист предупредил, что конструкцию фаркопа лучше «подтягивать» каждые 5 000 км, потому что, даже хорошо прикрученное прицепное устройство со временем разбалтывается под воздействием вибраций.