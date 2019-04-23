С заботой о забывчивых водителях: Toyota запустила в разработку новые опции безопасности

Большая часть новых моделей японского бренда сможет самостоятельно глушить двигатель и переводить КП в режим паркинга.

Данные опции будут устанавливаться практически во все модели бренда, выпущенные в этом году, и их применение, по словам представителей компании Toyota, очень облегчит жизнь забывчивым или рассеянным водителям. Так, система Auto Shut Off будет предназначаться для того, чтобы автоматически заглушать мотор через заданный промежуток времени в том случае, если в автомобиле никого не будет.

Как оказалось, широко распространены случаи, когда водитель оставляет машину в гараже заведенной, что чаще всего приводит к плачевным последствиям, и потому Toyota решила бороться с этой проблемой. Оповещение о том, что двигатель был выключен, придёт владельцу автомобиля на его смартфон – таким образом можно будет стимулировать водителя становиться внимательнее.

Вторая опция получила название Automatic Park, и её установят в каждую машину Toyota 2020 модельного года, оснащенную электронным ручным тормозом. Благодаря данной системе коробка передач автомобиля будет переводиться в положение «паркинг» всякий раз, когда водитель, оставляя своё транспортное средство надолго, будет забывать это сделать.