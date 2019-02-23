Выгода до 150 000: Компания Haval представила специальные предложения при покупке нового кроссовера F7

Сегодня, 21:00 \\ Авто/Мото

Приобрести автомобиль по особым условиям можно будет до конца лета.

Китайский бренд Haval представил отечественной публике свой новый кроссовер Haval F7 в июне этого года, наладив его серийную сборку на своём заводе в Тульской области, и уже сейчас представители компании объявили о спецпредложении, в рамках которого можно приобрести автомобиль с выгодой до 150 000 рублей.

Чтобы получить максимальную скидку, потенциальный владелец молодежного компактного кроссовера Haval F7 может выбрать два пути: оформить кредитный договор, либо же сдать в программу Trade-In свой старый автомобиль – в любом случае, больше 150 000 рублей сэкономить не получится.

Стоит добавить, что на старте продаж ценник на Haval F7 показался многим водителям «неподъёмным», о чем часто писали в сети, а некоторые блогеры на YouTube даже прогнозировали скорое появление особых предложений, позволяющих приобрести себе стильный кроссовер дешевле, чем за 1,45 и 1,82 миллиона рублей, которые просят за стартовую и максимальную комплектацию «китайца» соответственно.

Поделиться новостью:
Автор - Алекс Ройзман
Главное за неделю

KIA снова показала в сети новый кроссовер KIA Seltos

Корейцы представили в сети ролик, в котором крупным планом продемонстрировали отдельные...

«Действует на нервы»: Skoda Superb раскритиковал автовладелец

Чешская «четырехдверка», несмотря на несомненные плюсы, стала объектом раздражения...

Медленно, но верно: Плюсы и минусы нового Haval F7 назвал эксперт

Китайский кроссовер уже начали собирать на новом автозаводе, расположенном в Тульской...

Зря ушли: Новый Ford Focus стал «круче», подешевел и лишился «робота»

Новый «Фокус» 2019 года добрался до Украины, где его предлагают с современными и...

«Бизнес-седан или Gran Turismo?»: Впечатлениями от Skoda Superb SportLine поделился блогер

 Автомобилист раскрыл основные сильные стороны чешского седана за 3,7 миллиона рублей.

«Даже подушки не сработали»: Владелец Toyota Camry рассказал, как в машине отказал руль на трассе

ДТП произошло, когда автомобиль входил в поворот – одно из колес не реагировало на...

Они пытались: О лимузине на базе ВАЗ-21099 напомнили в сети

Автомобиль разрабатывался в середине девяностых годов и имел шанс выйти на рынок, но...

«Оптимальная и наилучшая?»: Чем так хороша KIA Optima, рассказал эксперт

Автомобилист решил разобраться, оправдывает ли корейский седан свое название.

«Убийца» Hyundai Creta: Озвучены предварительные цены на новый KIA Seltos

На 26 июня текущего года назначена официальная презентация корейского кроссовера KIA...

«Китайский» Santa Fe: Стартуют продажи нового паркетника Haima 8S

У дилеров Поднебесной «свежий» бюджетник появится уже 15 июня.
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ