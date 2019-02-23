Выгода до 150 000: Компания Haval представила специальные предложения при покупке нового кроссовера F7

Приобрести автомобиль по особым условиям можно будет до конца лета.

Китайский бренд Haval представил отечественной публике свой новый кроссовер Haval F7 в июне этого года, наладив его серийную сборку на своём заводе в Тульской области, и уже сейчас представители компании объявили о спецпредложении, в рамках которого можно приобрести автомобиль с выгодой до 150 000 рублей.

Чтобы получить максимальную скидку, потенциальный владелец молодежного компактного кроссовера Haval F7 может выбрать два пути: оформить кредитный договор, либо же сдать в программу Trade-In свой старый автомобиль – в любом случае, больше 150 000 рублей сэкономить не получится.

Стоит добавить, что на старте продаж ценник на Haval F7 показался многим водителям «неподъёмным», о чем часто писали в сети, а некоторые блогеры на YouTube даже прогнозировали скорое появление особых предложений, позволяющих приобрести себе стильный кроссовер дешевле, чем за 1,45 и 1,82 миллиона рублей, которые просят за стартовую и максимальную комплектацию «китайца» соответственно.